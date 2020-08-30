Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал действия демонстрантов, которые вчера вечером, 29 августа, после акции протеста забрались на ступени здания Рейхстага.

Слова главы государства цитирует агентство DPA.

Так, действия демонстрантов, по его словам, являются "ударом в сердце нашей демократии". При этом Штайнмайер уточнил, что жители Германии имеют право на мирный протест, но идти на поводу у "врагов демократии" не стоит.

В то же время президент Германии рассказал, что "в сложной обстановке полиция действовала в высшей степени рассудительно".

Напомним, в субботу, 29 августа, на улицы Берлина вышли тысячи людей, которые настроены против карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса. На центральной улице Фридрихштрассе собрались около 18 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что внезапно на митинге демонстранты начали скандировать фамилию российского президента Владимира Путина, объясняя это тем, что Путин может надавить на Трампа.