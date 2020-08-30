Более половины населения Ливана к концу текущего года может почувствовать нехватку продовольствия из-за прогремевшего в августе мощного взрыва в Бейруте.

Об этом говорится на сайте Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (ЭСКЗА).

Как отметили в организации, Ливан в значительной степени зависит от импорта продуктов питания. После взрыва, разрушившего огромную часть порта Бейрута - главного логистического центра страны, а также из-за обесценивания ливанского фунта на 78% и резкого роста уровня бедности и безработицы более половины населения рискует потерять возможность обеспечивать свои основные потребности в продуктах питания.

К тому же еще до взрыва обесценивание национальной валюты уже привело к резкому росту цен. Ожидается, что среднегодовой уровень инфляции в стране превысит 50% (для сравнения, в 2019 году он составлял 2,9%). В июле 2020 года средняя цена на продукты питания выросла на 141% по сравнению с июлем 2019 года.

В комиссии призвали принять срочные меры, чтобы избежать продовольственного кризиса, и как можно быстрее восстановить разрушенные взрывом зернохранилища в порту столицы.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Ливана оценили ущерб от взрыва селитры в порту в 15 миллиардов долларов.

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