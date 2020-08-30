Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что съезд политической силы переносился из-за вспышки коронавируса в офисе партии.

Об этом он рассказал в интервью "Украина 24".

"Чисто организационные формы... Например, у нас было, когда мы назначили дату съезда, у нас 8 человек в этом офисе партии заболели коронавирусом. И пока мы всех протестировали, и потом там была вспышка такая, мы там проводили дезинфекцию и так далее... Чисто логистические причины. Потом у нас были поездки в регионы... Они тоже как-то все запутали. Но сейчас уже определились и точно переносить не будем", - сказал он.

Арахамия рассказал, что на запланированном на завтра съезде будут представлены кандидаты в мэры городов от "Слуги народа".

Напомним, партия "Слуга народа" решила выдвинуть на довыборы в Верховную Раду по 208 округу Анатолия Гунько.

Также "Страна" писала, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Степан Чернявский рассказал о том, что заразился коронавирусом. Сейчас он находится в больнице.