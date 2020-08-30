В понедельник, 31 августа, по всей территории Украины обещают жаркую погоду.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Днем воздух в большинстве регионов страны прогреется +30...+35, погода будет сухая. Только на западе возможны дожди и будет чуть менее знойно из-за приближающегося фронта - около +28...+29.

Упомянутый фронт уже 1 сентября принесет полноценные дожди с грозами и похолодание в западные области Украины.

В Киеве 31 августа тоже будет сухо и жарко, до +32 градусов.

1 сентября в столице с высокой долей вероятности будет замечательная погода: дождя не предвидится, а жара ослабеет до +27...+28 градусов.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня до конца дня по всей Украине будет сухо и жарко.

Если тепло задержится, школам будет проще выполнить рекомендацию Минздрава проводить как можно больше уроков на свежем воздухе.