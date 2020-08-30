В воскресенье, 30 августа, белорусские силовики начали задерживать участников оппозиционного митинга, который проходит в центре Минска.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Участники "Марша мира и независимости" начали собираться у гостиницы "Минск" на проспекте Независимости. Спустя время к ним подъехали шесть автозаков, после чего милиция начала задерживать людей.

Все это происходит под крики "Позор!", а проезжающие мимо машины сигналят. Очевидцы сообщают, что территорию, где проходит митинг, оцепили.

Участники марша идут в сторону Октябрьской площади, скандируя "Уходи!".

В районе площади Независимости в Минске начались задержания. pic.twitter.com/746jwpR6ci — bbcrussian (@bbcrussian) August 30, 2020

В центре Минска начали задерживать протестующих. Видео: twitter.com/bbcrussian

Напомним, министерство внутренних дел Беларуси опубликовало отчет о митингах, которые прошли 29 августа. По данным ведомства в массовых мероприятиях по всей стране участвовали более 8 500 человек.

Также "Страна" писала, что сегодня белорусская оппозиция тоже собирает очередную масштабную акцию протеста в Минске. Она приходится на день рождения президента Александра Лукашенко, которому исполнилось 66 лет.