В воскресенье, 30 августа, в киевском аэропорту "Борисполь" снова не впустили в страну хасидов. На этот раз въезд запретили группе ортодоксальным евреям из Лондона, у которых были билеты на транзитные рейсы через Украину.

В распоряжении "Страны" оказалось видео, как группу из примерно 10 хасидов, окружили правоохранители на взлетно-посадочной полосе, а потом под конвоем завели в самолет. В данный момент они сидят в самолете и ждут решения украинских властей. Пока непонятно, депортируют ли их.

"Евреи из Лондона ехали транзитом. Они прилетели в Киев вместе с другими гражданами Великобритании. Всех британцев пропустили, кроме ортодоксальных евреев – их легко отличить по одежде и пейсам, даже без проверки документов. У евреев были билеты на рейсы со Львова в Италию и другие страны, но пограничники их даже не посмотрели. Евреи даже не дошли до паспортного контроля – их завернули и усадили в самолет. Теперь они ждут, что с ними будут делать дальше. Никто ничего не объясняет", – сообщил "Стране" очевидец этих событий.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Борисполе застряли больше сотни хасидов из Израиля.

Мы также давали репортаж о том, как тысячи хасидов прорываются в Умань.