Генеральная прокуратура России обратилась к Федеральному министерству юстиции Германии с запросом предоставить результаты анализов оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag.

Запрос от России поступил в Германию в четверг, 27 августа. Генпрокуратура просит данные предварительных анализов оппозиционера. Если просьба будет удовлетворена, к делу подключится Генеральная прокуратура Берлина.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. Самолет совершил экстренную посадку в Омске.

Политик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пресс-служба ФБК сообщила, что у Навального токсичное отравление, и предположила, что его могли отравить. Омские врачи не давали разрешение на его транспортировку заграницу на лечение. Но 22 августа его все-таки доставили в Берлин.

Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику Charite в Берлине, где лечат российского оппозиционера. Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального.

На данный момент Навальный до сих пор находится в искусственной коме.