В России после изнурительной болезни в возрасте 72 лет умер кино- и телепродюсер, один из основателей студии "Пилот" и художественный руководитель проекта "Смешарики" Анатолий Прохоров.

Об этом сообщил в Facebook аниматор, двукратный номинант на премию "Оскар", режиссер мультика "На краю земли" Константин Бронзит.

"Какой страшный для меня лично день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный Учитель", - отметил Бронзит.

Анатолий Валентинович родился в Норвегии, где проходил службу его отец. В 1971 году окончил физический факультет МГУ. А затем всю жизнь занимался мультипликацией.

Он был организатором первой в СССР академической конференции, посвященной вопросам мультипликации "Мультипликация как искусство художественного синтеза" (1982). Основал первую в стране негосударственную студию анимации "Пилот". Читал лекции по теории и практике анимационного кино в университетах США, Голландии, Германии.

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