Сегодня, 31 августа, Коля Лукашенко отмечает свое 16-летие. Он родился в 50-летний юбилей своего отца - президента Беларуси.

С раннего детства Николай ведет не такой образ жизни, как остальные и дети, и даже не как дети глав государств. Едва мальчик научился ходить и хорошо говорить, он сопровождает Александра Лукашенко на официальных мероприятиях, ездит на встречи с другими президентами.

Коля - третий сын Бацьки, но именно его он называет своим самым родным человеком. Кто мама Николая - точно неизвестно до сих пор. По некоторым данным, его родила бывший личный врач Лукашенко Ирина Абельская.

В последние годы Николай Лукашенко возмужал и превратился из ребенка в молодого мужчину, его рост превышает 190 сантиметров. Он симпатичен девочкам своего возраста, для них он стал, можно сказать, секс-символом. Парня сравнивают с принцем Уильямом в юношестве.

Последний "выход в свет" Коли, который наделал много шума, был неделю назад. В Минске проходил большой митинг оппозиции. Президент Беларуси прилетел "встречать" митингующих к своему дворцу на вертолете. Вместе с ним был и Николай. Как и папа, он был с автоматом Калашникова и в разгрузке.

"Страна" подготовила подробку самых известных фотографий Николая Лукашенко, по которым можно отследить все годы его жизненного пути.

Жизнь Николая Лукашенко в фотографиях

Первый раз Коля Лукашенко появился с отцом на публике, когда ему не исполнилось и четырех лет. Бацька принимал участие в общереспубликанском субботнике. Вместе с собой он взял мальчика, водил его за руку и учил работать на строительной площадке. Это было в 2008 году. Белокурый ребенок появлялся с Бацькой вновь и вновь, и в очередном интервью Александр Лукашенко признался, что это его третий сын.

Первое появление Коли Лукашенко на публике с отцом, 2008 год

Уже в 2009 году Бацька взял Колю в Ватикан, где познакомил с Папой Римским.

Коля Лукашенко в Ватикане, 2009 год

В 2010 году мальчик продолжает активно путешествовать с отцом и по миру, и на внутренних белорусских мероприятиях. Например, бросил бюллетень отца в избирательную урну на местных выборах.

Коля Лукашенко на выборах, 2010 год

Николай Лукашенко посетил, наверное, все белорусские промышленные предприятия - и там он постоянно с папой. На фото ниже в 2011 году Коля на комбинате силикатных изделий.

Коля Лукашенко на заводе, 2011 год

Александр Лукашенко прививал сыну веру в Бога и любовь к православию с юных лет - брал его на молебны по случаю праздников. В 2012 году Коля с отцом посетил пасхальную службу.

Коля Лукашенко на пасхальной службе, 2012 год

В 2013 году мальчик гостил в Индонезии, где его отец был с официальным визитом.

Коля Лукашенко в Индонезии, 2013 год

2014 год - новый вояж Бацьки, на этот раз в Эмираты. Коля присоединяется к отцу и, несмотря на уже взрослый возраст, крепко держит папу за руку.

Коля Лукашенко в Эмиратах, 2014 год

В 2015 году Александр Лукашенко летит в Штаты, где встречается с президентом Бараком Обамой и его супругой. Коля тоже на месте, вместе с папой присутствует на групповом снимке.

Коля Лукашенко в США, 2015 год

В 2016 году в Беларусь приехал американский актер Стивен Сигал. Коля встретил его арбузом, выращенным на белорусских полях.

Коля Лукашенко и Стивен Сигал, 2016 год

Бацька с ранних лет приучал Колю к труду, в особенности на огороде. В 2017 году вместе они сажали, а потом и собирали урожай картофеля.

Коля Лукашенко "на картошке", 2017 год

Несмотря на любовь к Коле, Бацька поддерживает отношении со всеми своими детьми. На фото ниже вместе с тремя сыновьями он благоустраивал криницу в рамках субботника.

Николай, Александр, Виктор и Дмитрий Лукашенко, 2018 год

Разумеется, Коля Лукашенко многократно виделся с президентом России Владимиром Путиным. Например, в 2019 году они посещали Валаам.

Коля Лукашенко на Валааме крайний справа, 2019 год

В 2020 году, в конце июня, Коля посетил с отцом парад Победы в Москве. После этого соцсети наводнили сообщения девочек, которые ему симпатизируют. Некоторые даже сравнили его с принцем Уильямом, когда тот был юношей.

Коля в Москве в 2020 году и сходство с принцем Уильямом

Последнее появление Коли Лукашенко на публике вызвало скандал. Он прилетел на вертолете с отцом в Дворец Независимости в Минске с АК и в полной разгрузке. Белорусская оппозиция потребовала возбудить уголовное дело из-за того, что несовершеннолетнему дали в руки оружие.

Коля Лукашенко с автоматом, 2020 год

Где живет предполагаемая мама Коли Ирина Абельская, состоит ли она сейчас в отношениях с Лукашенко - неизвестно.

Ирина Абельская - предполагаемая мать Коли Лукашенко

В этом году Николай Лукашенко окончил девять классов (последние годы он был на домашнем обучении) и летом поступил в 10 класс лицея при Белорусском госуниверситете по профилю "Биология". По словам Александра Лукашенко, Коле лучше всего даются естественные науки и именно с ними он хочет связать жизнь.

Один из самых популярных запросов в Интернете о Коле Лукашенко - его Инстаграм. В соцсети действительно есть много профилей якобы сына Бацьки, но все они фейковые - парень там не зарегистрирован.