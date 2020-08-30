Черкасские полицейские задержали беременную, которая убила свою подругу из-за долгов за коммунальные услуги. Сейчас злоумышленница находится в изоляторе временного содержания в ожидании избрания меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Преступление было совершено около 01:00 30 августа рядом с магазином. Женщины решили выяснить отношения по поводу того, что одна задолжала другой деньги по коммуналке за то время, когда они жили вместе. В разгар спора 30-летняя беременная вытащила нож, с которым пришла на ночную встречу, и всадила его в сердце 28-летней подруги. Последняя умерла через несколько минут.

Убийцу задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту убийства следователи открыли уголовное производство в соответствии с ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. За это грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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