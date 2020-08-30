Украинская телеведущая Маричка Падалко, которая заболела Covid-19, рассказала о своем самочувствии. По ее словам, ее дочь уже выздоровела, а у нее после облегчения вновь появились неприятные симптомы.

Об этом она сообщила у себя на странице в Facebook.

"Начну с хороших новостей. Получили отрицательный ПЦР-тест старшей дочери. Я тоже чувствую себя лучше, хотя пережила непростые два дня, которые облегчила капельница. Тест Маши из государственной лаборатории в этот раз мы ждали уже не 9 дней, а "всего лишь" 6. Это опять таки, подтверждает то, что "негативные" ПЦР-тесты возвращаются быстрее. Это даже видно по заключеннню: мы получили результат в тот же день, что он попал на обработку. Прошлый раз, когда ПЦР у Маши был "положительный", он поступил через два дня от даты начала исследования образца, которая была указана в документе", - говорится в сообщении.

В то же время Падалко рассказала, что последние пару дней ее сильно тошнило.

"Что касается моего самочувствия, то я немного рановато начала радоваться "выздоровлению". Я считала, что если респираторные проявления отступили - то это уже начало конца. Но потом началась интоксикация - постоянная тошнота, головная боль (нет, не боль, это вынос мозга) и как следствие обезвоживание организма. Это совсем не похоже на "пищевое отравление", но это один в один как "беременный токсикоз", кто сталкивался, или "морская болезнь", - написала Падалко.

При этом телеведущая добавила, что находится уже 16 дней на самоизоляции, и планирует пробыть дома еще несколько суток.

Напомним, о заболевании Падалко и двух ее детей коронавирусом стало известно 25 августа.

Также "Страна" писала, что актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец сообщила, что у нее больше нет коронавируса. Последний тест показал отрицательный результат.