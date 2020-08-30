В воскресенье, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский поздравил шахтеров с профессиональным праздником. Кроме того, он вручил шахтерам государственные награды.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Наши шахтеры всегда были охранниками энергетической безопасности государства. Ваша сложная и опасная работа – нужна и важна. Благодарен за каждую секунду света и градус тепла в наших с вами домах", - цитирует президента его сайт.

Согласно указу № 367/2020, один шахтер был награжден орденом "За заслуги" II степени, пять шахтеров получили орден "За заслуги" III степени, еще 12 шахтеров – орден "За доблестный шахтерский труд" III степени, восемь шахтеров были награждены медалью "За труд и доблесть", еще один – орден княгини Ольги III степени.

Помимо этого, один шахтер получил почетное звание "Заслуженный горняк Украины". Еще 12 человек получили орден "Почетный шахтер Украины".

Напомним, в последнее воскресенье августа отмечают День шахтера, когда поздравляют работников горнопромышленной отрасли - забойщиков, проходчиков, машинистов, электрослесарей, инженеров по охране труда, мастеров-взрывников и всех, кто связан с добычей угля.

"Страна" также приводила примеры поздравлений и открыток ко Дню шахтера.