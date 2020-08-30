Сегодня в Беларуси планируют провести новый воскресный Майдан против Александра Лукашенко. Акцию назначили на 14:00 в центре Минска - на площади Независимости и одноименном проспекте. Аналогичные митинги оппозиция предлагает проводить в областных центрах.

Фишка нынешнего Беломайдана - принести на митинг "подарки" для Бацьки, которому сегодня исполняется 66 лет. Одна из составных частей акции - принести оппозиционные презенты к резиденциям главы государства.

Правда, в прошлый раз неделю назад к ним никого не подпустили - офисы Лукашенко оцепил милицейский спецназ. Поэтому протестующие кочевали от одного админздания к другому, и в один момент были близки к штурму Дворца независимости, куда президент прилетел в бронежилете, с автоматом и экипированным в разгрузку сыном Колей.

О том, по какому сценарию пойдут акции против Лукашенко сегодня - следит "Страна". Материал обновляется.

Прямая трансляция акции

15:11 У Национального художественного музея в Минске.

Протесты в Минске 30 августа. Фото: TUT.BY

15:05 На протест собирается Бобруйск.

15:02 В Гродно несколько тысяч человек собрались возле железнодорожного вокзала, они ходят по привокзальной площади и скандируют: "Лукашенко уходи!"

14:55 Именно у ГУМа перекрыт проспект Независимости. Видимо, на одноименную площадь власть Беломайдан решила не допускать.

14:43 У ГУМа милиция заблокировала большую группу людей.

14:39 В отдельных местах колонны протестующих не пропускает спецназ. Они кричат "Пропускай", но силовики не уходят.

14:36 Процесс пока идет в блуждающем режиме. По городу движутся группы протестующих и милицейские группы, которые курсируют по городу и ведут отдельные задержания.

14:35 Видео комплекса "Рубеж".

14:33 Власти в Минске вывели на улицу вот такую технику. Движущиеся стены.

14:29 На проспекте Независимости у казино "Рояль" идут задержания, которые транслирует польский телеканал "Белсат".

14:26 Есть и плакаты, адресованные Путину. "Вова, прекрати звонить бывшим".

14:22 В Минске протестующие раскачивали микроавтобус милиции.

14:14 У гостиницы "Минск" идут задержания, сообщают оппозиционные медиа.

14:08 В центре Минска пока спокойно, судя по веб-камерам.

14:06 Сегодня Бацьку по телефону поздравил президент России. Они с Путиным договорились, что Лукашенко приедет в Москву. Важный знак в день массовых протестов.

14:03 Минский метрополитен на вход и выход закрыл станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы".

14:00 Силовики отбирают флаги у оппозиции на проспекте Независимости.

13:58 Власти, как и в прошлый раз, вывели военные громкоговорители на улицы и ставят песни военных лет.

13:47 Оцепление у Стелы, где после президентских выборов были первые столкновения протестующих с ОМОНом.

13:44 Стелу "Минск-город герой" уже перегородили.

13:40 Люди уже идут к площади Независимости.