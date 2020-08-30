В Молдове, переживающей новый сильный всплеск заболеваемости Covid-19, разгорается скандал из-за свадьбы сына премьер-министра Ионы Кику. Он призывал штрафовать за массовые мероприятия, а сам устроил праздник с гостями. Оппозиционная партия "Действие и солидарность" требует у правоохранителей расследовать его действия.

Об этом пишет сайт NewsMaker.

Свадьбу еще в июне анонсировал сам Кику. Тогда он заверил, что, если эпидемиологическая ситуация в стране не улучшится, то праздник придется отменить.

"Посмотрим, что будет... Но я понимаю, что придется все отменить, потому что эта пандемия не уйдет. Представьте, что вы устраиваете большой праздник, а через три дня ваши гости оказываются в инфекционной больнице Тома Чорбэ. И кто вы после этого?" - задал риторический вопрос Кику.

Однако торжество все же состоялось 28 августа в ресторане винодельни Vinăria Poiana в Яловенском районе.

29 августа депутат от партии "Действие и солидарность" Раду Марьян обратился в министерство внутренних дел и Генеральный инспектора полиции с просьбой провести расследование в отношении торжества. Он заявил, что организаторов свадьбы сына премьер-министра необходимо привлечь к ответственности за нарушение карантинных ограничений.

А в воскресенье лидер партии Майя Санду сообщила, что политсила намерена обратиться в Генинспекторат полиции и Генеральную прокуратуру по поводу проведения свадьбы.

Премьер Ион Кику пока не прокомментировал заявления оппозиции.

Как писала "Страна", в Одесской области ужесточают карантин, закрывая все заведения общепита.

А в Берлине в субботу против карантина вышли протестовать десятки тысяч человек.