Партия "Слуга народа" решила выдвинуть на довыборы в Верховную Раду по 208 округу Анатолия Гунько.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Такое решение принял сегодня съезд партии. На прошлых выборах он шёл по соседнему 209-му округу от "Батькивщины", но проиграл. Отметим, что по этому же округу будет баллотироваться Олег Ляшко, которого уже поддержала "Батькившина" и лично Юлия Тимошенко", - говорится в сообщении.

На прошлых выборах против Гунько выложили достаточно много компромата. В частности, его связывали с бизнесменом Виктором Полищуком, который является хозяином торгового центра "Гулливер".

Кроме того, рассказывали и про земельные махинации Гунько, которые были зафиксированы под Киевом. Поэтому причина подобного выбора партии остается загадкой. Одной из возможных причин является влияние Рината Ахметова на ситуацию.

До этого мы рассказывали, что президентская партия "Слуга народа" провела свой предвыборный съезд на крыше КВЦ "Парковый" в Киеве.

Также "Страна" подробно разбиралась, кого партия Зеленского будет выдвигать в мэры его родного города.