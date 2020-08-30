Министерство внутренних дел Беларуси опубликовало отчет о митингах, которые прошли 29 августа. По данным ведомства в массовых мероприятиях по всей стране участвовали более 8 500 человек.

Статистика приведена на сайте МВД.

Как отметили в министерстве, это были не только протесты оппозиции, но также мероприятия в поддержку мира, безопасности и спокойствия, которые прошли в Минске, а также Витебской, Гомельской и Минской областях.

Протестные акции состоялись на территории 24 населенных пунктов. В Минске днем по улицам проехали около 200 мотоциклистов, а ближе к вечеру – примерно 100 велосипедистов. С 15:40 на площади Победы начался гранд-парад женских миротворческих сил, который завершился в 20:00 после неоднократных предупреждений сотрудников милиции. Участие в этом мероприятии приняли около четырех тысяч человек.

Всего по республике органы внутренних дел задокументировали 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 29 человек.

Сегодня белорусская оппозиция тоже собирает очередную масштабную акцию протеста в Минске.

Она приходится на день рождения президента Александра Лукашенко, которому исполнилось 66 лет.