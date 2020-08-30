Президент Российской Федерации Владимир Путин пообщался по телефону с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко. Поводом для звонка из Москвы стал день рождения белорусского президента.

Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", - написала пресс-служба главы Кремля.

Между тем белорусская оппозиция на день рождения президент собирает очередную масштабную акцию протеста в Минске.

В связи с этим в центр Минска стянули колонны грузовиков и бойцов ОМОН.