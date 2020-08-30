Кабмин обнародовал список официальных праздников в следующем году. Согласно расчетам Министерства экономики, в 2021 году украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать – 115.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Список праздничных и нерабочих дней в 2021 году

1 января – Новый год;

7 января – Рождество Христово;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – День труда;

2 мая – Пасха;

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

20 июня – Троица;

28 июня – День Конституции;

24 августа – День независимости;

14 октября – День защитника;

25 декабря – Рождество Христово.

Кроме того, согласно закону, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. В следующем году это будут такие дни:

суббота и воскресенье 1 и 2 мая переносится на понедельник и вторник 3 и 4 мая;

выходной день в воскресенье, 9 мая – на понедельник, 10 мая;

выходной день в воскресенье, 20 июня – на понедельник, 21 июня;

выходной день в субботу, 25 декабря – на понедельник, 27 декабря.

Напомним, в соответствии со ст. 72 КЗоТ работа в выходной день может компенсироваться при согласии сторон, предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере.

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