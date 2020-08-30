Всемирная организация здравоохранения составила список из 33 вакцин от коронавируса, допущенных к клиническим испытаниям. Разработчиками препаратов являются фармацевтические компании и научные институты из 19 стран мира.

Перечень, датированный 28 августа, опубликован на официальном сайте ВОЗ.

В списке представлены вакцины разного типа: инактивированные (или, убитые, состоящие из микробных частиц, которые были выращены в культуре, а затем убиты), на основе аденовирусного вектора, рекомбинантные и другие.

В перечень попал российский препарат исследовательского института Гамалеи, а также казахстанская инактивированная вакцина, разработанную научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности комитета науки Минздрава Казахстана. Последняя находится в фазе 1/2 клинических испытаний.

Кроме того, в списке значатся вакцины, созданные в Великобритании, Китае, США, Германии, Японии, Индии, Южной Корее, Бельгии, Швеции, Сингапуре, Италии, Австралии, на Тайване, Кубе, во Франции, Австрии и Канаде.

Ранее "Страна" приводила слова Владимира Зеленского о том, что Украина готова к массовому производству вакцин (в том числе от коронавируса), но не к их разработке.

Также мы сообщали, что больше 40% украинцев не хотят делать прививку от коронавируса.