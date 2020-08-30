Народный депутат от фракции "Слуга народа" Степан Чернявский рассказал о том, что заразился коронавирусом. Сейчас он находится в больнице.

Об этом парламентарий написал у себя в Facebook.

"Друзья, Covid-19 никуда не исчез и заболеваемость, к сожалению, пока только растет... Я нахожусь в больнице Водников в Одессе. Мне диагностировали коронавирус. В больнице я уже 11 дней", - сказал он.

В то же время Чернявский рассказал, что чувствует себя как при обычном ОРВИ: слабость, ломота и повышенная температура тела. Тем не менее, при первых признаках болезни он призвал украинцев обращаться к медикам.

Нардеп Степан Чернявский заразился коронавирусом. Видео: facebook/Степан Чернявский

Напомним, актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец сообщила, что у нее больше нет коронавируса. Последний тест показал отрицательный результат.

Также "Страна" рассказывала, что в Ворзеле в Киевской области родильный дом Ирпенской центральной больницы был отправлен на карантин из-за выявления коронавирусной инфекции.