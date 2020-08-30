Город Измаил Одесской области с 27 августа решением Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям попал в красную зону. Поэтому городские власти решили временно закрыть все заведения общественного питания.

Об этом сообщил в Facebook мэр Измаила Андрей Абрамченко.

"Ограничения красной зоны предполагают серьезное усиление противоэпидемиологических мероприятий в Измаиле. Но если магазины, рынки в нашем городе продолжат работать, то столовые, кафе и рестораны будут временно закрыты", - написал градоначальник.

По его сллвам, власти понимают, какие финансовые трудности испытывает в таких условиях малый и средний бизнес, работающий в сфере общественного питания. Поэтому городской совет посчитал необходимым дать льготу владельцам кафе и ресторанов: на период действия красной зоны их полностью освобождают от арендной платы за землю, налога на недвижимость и единого налога.

"До очередной сессии городского совета, которая состоится через неделю, мы проработаем простой и понятный механизм реализации своей инициативы. Хочу подчеркнуть, сегодня нам необходимо сохранить предприятия и рабочие места в сфере общественного питания, поддержать предпринимателей в трудные для громады времена", - пояснил решение властей мэр.

Между тем в Ивано-Франковске, тоже попавшем в красную зону, мэр призвал жителей выходить на протест против ужесточения карантина.

А в Киеве Виталий Кличко предупредил горожан, что метро могут вновь закрыть, как весной в период тотального карантина.