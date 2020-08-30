В воскресенье, 30 августа, в центре Минска заметили значительное количество автобусов с бойцами ОМОН, крытые военные грузовики для перевозки военных, а также автозаки.

Об этом сообщает "ТАСС".

Так, колонна двигалась около 7:00 утра по проспекту Независимости, который ведет к одноименной площади и Дому правительства Беларуси. Сегодня там запланирована большая протестная акция оппозиции.

Напомним, в Беларуси третью неделю продолжаются несанкционированные массовые протестные акции, начавшиеся в основной день голосования на выборах президента 9 августа. На них, по официальным данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом в 80,1% голосов.

При этом оппозиция итоги голосования не признала и считает, что победу одержала занявшая второе место Светлана Тихановская. Под давлением властей республики она была вынуждена уехать в Литву.

Также "Страна" писала, что вчера в Минске прошел еще один митинг оппозиции против Лукашенко. На марш вышли местные женщины, митинг продлился более пяти часов, в акции приняли участие несколько тысяч человек - преимущественно женщины.