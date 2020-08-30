Стало известно имя возможного премьер-министра Японии, который сменит действующего главу правительства Синдзо Абэ, объявившего о намерении уйти в отставку по болезни. Преемником может стать генеральный секретарь Кабинета министров Страны восходящего солнца Ёсихидэ Суга.

Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.

По словам источника, Суга примет участие в выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которые пройдут 15 сентября или в другие дни около середины сентября. Высокопоставленные члены ЛДП хвалят навыки чиновника в кризисном управлении и заявляют, что важно поддерживать преемственность политики для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, о намерении побороться за пост премьер-министра Японии заявили бывший министр иностранных дел Фумио Кисида и бывший министр обороны Сигэру Исиба.

Как писала "Страна", 28 августа премьер-министр Синдзо Абэ назвал свой диагноз, из-за которого подал в отставку. Он отметил, что продолжит исполнять обязанности премьера, пока ему не выберут преемника.

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