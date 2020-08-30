По состоянию на утро воскресенья, 30 августа, коронавирус за сутки подтвердился у 109 жителей столицы. Среди них есть дети и медики

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"Коронавирус за прошедшие сутки обнаружили у 109 жителей Киева. Снова большое количество летальных случаев – умерли 9 людей. Всего коронавирус забрал жизни 202 киевлян", - говорится в сообщении.

Среди заболевших за сутки:

54 женщины (от 19 до 83 лет);

52 мужчины (от 20 до 84 лет);

2 девочки (6 и 7 лет);

1 мальчик (2 года).

Кроме того, коронавирус подтвердился у шестерых медиков. Выздоровели за сутки 90 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердились 2 096 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки скончались 35 пациентов.

Также "Страна" писала, что министерство здравоохранения опубликовало карту распространения болезни по регионам Украины по состоянию на 30 августа.