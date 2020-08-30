В Ингульском (бывшем Ленинском) районе Николаева спецназ роты полиции задержал злоумышленника, который сообщил о минировании рейсового автобуса и автомобиля. Взрывчатка не была обнаружена. Задержанному грозит наказание по статье за ложное сообщение об угрозе.

Об инциденте рассказали в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

29 августа около 17:30 по спецлинии 102 поступил звонок от неизвестного мужчины о том, что на территории междугородного автовокзала заминированы рейсовый автобус и припаркованный рядом с ним автомобиль Mazda. На место происшествия немедленно прибыли наряды патрульной полиции и полиции охраны, бойцы роты полиции особого назначения ГУНП в Николаевской области и следственно-оперативная группа отдела полиции. Также на автовокзал приехали бригада аварийной службы газа, спасатели ГСЧС и "скорая".

Правоохранители оцепили район вероятной опасности, чтобы избежать возможных жертв, и обеспечили охрану прилегающей территории.

Сотрудники взрывотехнической службы и кинолог со служебной собакой тщательно обследовали транспортные средства, где, вероятно, были заложены взрывные устройства. Однако никаких предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, специалисты не обнаружили.

А уже через 15 минут была установлена личность мужчины, сообщившего о минировании. Им оказался 32-летний житель Кривого Рога. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пояснил, что оказался в Николаеве, направляясь в Кривой Рог из Одессы. Пока он ожидал свой автобус, пил спиртное, а потом решил позвонить на 102.

Следователи Ингульского отдела полиции задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. Мобильный телефон, с которого он сделал звонок, изъяли.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от двух до шести лет.

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