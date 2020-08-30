У Кравец тест на "корону" дал отрицательный результат

Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец сообщила, что у нее больше нет коронавируса. Последний тест показал отрицательный результат.

Новость бывшая коллега Владимира Зеленского по сцене написала в своем Instagram.

"Когда получил отрицательный результат теста и смотришь вслед этой бяке коронавирусной! Спасибо вам за поддержку, люди мои! Берегите себя!" - призвала подписчиков Елена.

Скриншот из Instagram Елены Кравец

На прошлых выходных "Страна" сообщала, что Кравец пропустила съемки новых выпусков шоу "Вечерний квартал", поскольку за несколько дней до них анализ показал позитивный результат на Covid-19.

Также мы рассказывали, что коронавирус подхватили Сергей и Снежана Бабкины. Жена музыканта переносит заболевание довольно тяжело.

Из известных личностей заболевание также выявили у ведущей ТСН Марички Падалко.

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