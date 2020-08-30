Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец сообщила, что у нее больше нет коронавируса. Последний тест показал отрицательный результат.

Новость бывшая коллега Владимира Зеленского по сцене написала в своем Instagram.

"Когда получил отрицательный результат теста и смотришь вслед этой бяке коронавирусной! Спасибо вам за поддержку, люди мои! Берегите себя!" - призвала подписчиков Елена.

На прошлых выходных "Страна" сообщала, что Кравец пропустила съемки новых выпусков шоу "Вечерний квартал", поскольку за несколько дней до них анализ показал позитивный результат на Covid-19.

Также мы рассказывали, что коронавирус подхватили Сергей и Снежана Бабкины. Жена музыканта переносит заболевание довольно тяжело.

Из известных личностей заболевание также выявили у ведущей ТСН Марички Падалко.