Бывший глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе, который должен был создать в Украине офис "инвестиционных нянь", вернулся в Грузию после того, как проработал в Украине пять месяцев. За это время он даже не смог оформить помещение под Офис Инвестиций.

О возвращении домой он рассказал у себя в Facebook.

"До встречи в Грузии. Вместе победим", - сообщил Варшаломидзе 30 августа. По данным "Страны", он вернулся в Грузию через Турцию.

Леван Варшаломидзе возвращается в Грузию. Видео: facebook.com/levan.varshalomidze

Около 11:00 Варшаломидзе опубликовал фото с КПП в Грузии.

Леван Варшаломидзе (слева). Фото: Facebook

Источник "Страны" рассказал, что Варшаломидзе пытался оформить помещение Офиса инвестиций в одном из корпусов завода "Арсенал", который находится на балансе Министерства культуры. Он жаловался Зеленскому на то, что уже пять месяцев работает без заработной платы, и что ему это уже надоело.

"После встречи с Зеленским ему перезвонил Шмыгаль, но так ничего и не решилось", - рассказал источник.

Также у Варшаломидзе возникла проблема с коммуникациями после того, как Кабмин закрыл въезд для иностранцев.

Напомним, о планах открыть инвестиционный офис под руководством Левана Варшаломидзе Зеленский рассказывал еще в мае. Тогда он заявлял, что открытие должно было состояться в сентябре. А главной целью Офиса является "борьба за инвестиции". Это было продолжении идеи с "инвестиционными нянями", которые президент Зеленский высказывал на экономическом форуме в Давосе в январе.

Как писала "Страна", Леван Варшаломидзе - близкий соратник и друг Саакашвили, который во времена его президентства руководил автономной республикой Аджария. При нем начался строительный бум в Батуми, который, правда, так и не превратил его в конкурента турецкому побережью, а многие новостройки простаивают.

О планах открыть офис "инвестнянь" под руководством экс-главы правительства Аджарии Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции в мае этого года.