Спустя месяц после приближения к Земле астероида размером с футбольное поле под кодовым номером 2009 PQ1 нашу планету ожидает новое космическое "пришествие". В начале сентября на рекордно близком от Земли расстоянии промчится астероид 2011 ES4. К счастью, он не представляет опасности из-за небольшого размера.

Об этом сообщает NASA.

Астероиды часто пролетают мимо Земли, но обычно на довольно большом расстоянии. Уникальность же 2011 ES4 заключается в том, что он приблизится к нашей планете примерно на 130 тысяч километров. А это почти треть расстояния между Землей и Луной (до Луны 384 400 км). Такие рекордные сближения, когда астероид пролетает мимо нас ближе, чем расстояние от Земли до Луны, происходят в среднем 2,4 раза в год (в среднем за месяц к нам подлетает около 10 астероидов).

Немецкий аэрокосмический центр по этому поводу пошутил: "1 сентября, пожалуйста, не высовывайтесь из окна слишком далеко: довольно близко от Земли промчится мини-астероид".

Определить размер гостя астрономам удалось лишь приблизительно: его диаметр составляет от 22 до 49 метров.

Этот астероид относится к группе околоземных астероидов "Аполлоны", которые регулярно пересекают орбиту Земли и имеют ненулевую вероятность столкновения с нашей планетой.

Как писала "Страна", 30 июня человечество отметило Международный день астероида. Эту дату с 2016 года учредили в ООН в целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами.

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