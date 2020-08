Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX в воскресенье, 30 августа, совершит сразу два запуска в космос: миссий Starlink и SAOCOM 1B.

Об этом сообщает официальный ресурс компании.

"SpaceX нацелена на воскресенье, 30 августа, в 10:12 утра по времени Восточного побережья (17:12 по Киеву) запустить свою двенадцатую миссию Starlink, которая запустит на орбиту 60 спутников Starlink. Falcon 9 взлетит со стартового комплекса 39A (LC-39A) в Космическом центре Кеннеди во Флориде", - говорится на сайте.

Первая ступень Falcon 9 уже участвовала в запуске миссии GPS III Space Vehicle в июне 2020 года. После разделения ступеней SpaceX приземлит первую ступень на беспилотный корабль под названием "Of Course I Still Love You" ("Конечно, я все еще люблю тебя") в Атлантическом океане.

Спутники Starlink развернутся примерно через 14 минут после старта.

Веб-трансляцию запуска, которая начнется примерно за 15 минут до старта, можно посмотреть на сайте компании.

Что касается второго запуска, то он состоится в 19:18 (в 2:18 31 августа по Киеву). Falcon 9 выведет на орбиту спутник SAOCOM 1B, а также аппараты Tyvak- 0172 и GNOMES-1. SAOCOM - это группировка спутников наблюдения Земли аргентинского космического агентства CONAE.

В предыдущий раз компания SpaceX выводила на орбиту спутники для интернет-сети Starlink 7 августа.

Ранее "Страна" сообщала, что SpaceX в течение пяти лет будет запускать аппараты вооруженных сил США.