Карта распространения коронавируса в Украине. Фото: Страна

Министерство здравоохранения Украины показало карту распространения коронавируса по регионам по состоянию на утро воскресенья, 30 августа.

Соответствующий пост размещен в Telegram-канале "коронавирус в регионах".

Так, общее число зараженных достигло 119 074 человек. Количество смертей выросло до 2 527 случаев.

  • Винницкая обл-3948 (+76)
  • Волынская обл-5417 (+47)
  • Днепропетровская обл-2306 (+70)
  • Донецкая обл - 1416 (+47)
  • Житомирская обл-3213 (+58)
  • Закарпатская обл-7456 (+71)
  • Запорожская обл - 1558 (+38)
  • Ивано-Франковская обл — 9014 (+171)
  • Кировоградская обл-810 (+15)
  • Киев-13093 (+109)
  • Киевская обл-5580 (+91)
  • Львовская обл — 14356 (+188)
  • Луганская обл-312 (+17)
  • Николаевская обл - 1169 (+51)
  • Одесская обл-7094 (+173)
  • Полтавская обл-770 (+32)
  • Ровенская обл-9098 (+79)
  • Сумская обл - 1456 (+58)
  • Тернопольская обл-5865 (+160)
  • Харьковская обл-8889 (+198)
  • Херсонская обл-392 (+6)
  • Хмельницкая обл-2402 (+105)
  • Черновицкая обл - 10145 (+148)
  • Черкасская обл - 1538 (+56)
  • Черниговская обл — 1777 (+32)

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердились 2 096 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки скончались 35 пациентов.

Также мы писали, что из-за роста числа заражений украинские школьники в новом учебном году пока не смогут вернуться к обычному режиму обучения.

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