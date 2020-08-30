В лидерах Киев и Львовская область. Карта распространения коронавируса по регионам
Министерство здравоохранения Украины показало карту распространения коронавируса по регионам по состоянию на утро воскресенья, 30 августа.
Соответствующий пост размещен в Telegram-канале "коронавирус в регионах".
Так, общее число зараженных достигло 119 074 человек. Количество смертей выросло до 2 527 случаев.
- Винницкая обл-3948 (+76)
- Волынская обл-5417 (+47)
- Днепропетровская обл-2306 (+70)
- Донецкая обл - 1416 (+47)
- Житомирская обл-3213 (+58)
- Закарпатская обл-7456 (+71)
- Запорожская обл - 1558 (+38)
- Ивано-Франковская обл — 9014 (+171)
- Кировоградская обл-810 (+15)
- Киев-13093 (+109)
- Киевская обл-5580 (+91)
- Львовская обл — 14356 (+188)
- Луганская обл-312 (+17)
- Николаевская обл - 1169 (+51)
- Одесская обл-7094 (+173)
- Полтавская обл-770 (+32)
- Ровенская обл-9098 (+79)
- Сумская обл - 1456 (+58)
- Тернопольская обл-5865 (+160)
- Харьковская обл-8889 (+198)
- Херсонская обл-392 (+6)
- Хмельницкая обл-2402 (+105)
- Черновицкая обл - 10145 (+148)
- Черкасская обл - 1538 (+56)
- Черниговская обл — 1777 (+32)
Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердились 2 096 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки скончались 35 пациентов.
Также мы писали, что из-за роста числа заражений украинские школьники в новом учебном году пока не смогут вернуться к обычному режиму обучения.