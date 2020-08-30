Министерство здравоохранения Украины показало карту распространения коронавируса по регионам по состоянию на утро воскресенья, 30 августа.

Соответствующий пост размещен в Telegram-канале "коронавирус в регионах".

Так, общее число зараженных достигло 119 074 человек. Количество смертей выросло до 2 527 случаев.

Винницкая обл-3948 (+76)

Волынская обл-5417 (+47)

Днепропетровская обл-2306 (+70)

Донецкая обл - 1416 (+47)

Житомирская обл-3213 (+58)

Закарпатская обл-7456 (+71)

Запорожская обл - 1558 (+38)

Ивано-Франковская обл — 9014 (+171)

Кировоградская обл-810 (+15)

Киев-13093 (+109)

Киевская обл-5580 (+91)

Львовская обл — 14356 (+188)

Луганская обл-312 (+17)

Николаевская обл - 1169 (+51)

Одесская обл-7094 (+173)

Полтавская обл-770 (+32)

Ровенская обл-9098 (+79)

Сумская обл - 1456 (+58)

Тернопольская обл-5865 (+160)

Харьковская обл-8889 (+198)

Херсонская обл-392 (+6)

Хмельницкая обл-2402 (+105)

Черновицкая обл - 10145 (+148)

Черкасская обл - 1538 (+56)

Черниговская обл — 1777 (+32)

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердились 2 096 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки скончались 35 пациентов.

Также мы писали, что из-за роста числа заражений украинские школьники в новом учебном году пока не смогут вернуться к обычному режиму обучения.