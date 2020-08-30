С момента объявления пандемии коронавируса в мире зафиксировано более 25 миллионов случаев заражения.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer, который отслеживает статистику заболеваемости.

К 9:00 30 августа выявлены 25 170 439 случаев инфицирования. Количество умерших достигло 846 792 человек, выздоровели 17 510 604 зараженных.

В пятерку лидеров по числу инфицированных входят США, Бразилия, Индия, Россия и Перу.

На первом месте по числу заболевших и смертей по-прежнему находятся США. Там подтверждены 6 139 078 случаев заражения. Умерли 186 855 человек, вылечились 3,4 миллиона.

За США следует Бразилия: 3 846 965 случаев, 120 498 летальных исходов, около 3 миллионов выздоровели.

В Индии число инфицированных достигло 3 539 712. Умерло 63,6 тысяч, излечились 2,7 миллионов.

Коэффициент смертности от инфекции на миллион жителей планеты составил 108,6. В США на миллион населения умирает 564 человека, в Бразилии - 566, в Индии - 46.

Ранее "Страна" приводила свежую статистику заболеваемости по Украине.

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