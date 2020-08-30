Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что ситуация с шахтными водами в регионе может обернуться еще большей экологической катастрофой, чем Чернобыль.

Об этом он рассказал в интервью "Стране".

"Сейчас, когда Донбасс по существу разрушен, все его мощности, инфраструктура уничтожены, - назревает экологическая катастрофа. Времени на размышление нет. Многие шахты затоплены и брошены на произвол судьбы. Более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены", - сказал он.

По словам Фокина, в ближайшее время необходимо организовать работы по предотвращению катастрофы.

"Нужно немедленно организовывать работы по их очистке, иначе вода, предоставленная самой себе, заполнит все местные реки и озера, войдет в Азовское и Черное моря. Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем Чернобыльская авария", - рассказал он.

Напомним, в этом же интервью Фокин рассказал о том, что если Верховная Рада не примет обращение Леонида Кравчука относительно выборов на Донбассе, то значит она не заинтересована в установлении мира на востоке Украины