Киевский районный суд в Харькове приговорил девятерых подозреваемых в нападении на автобус организации "Патриоты за Жизнь" под Харьковом, к двум месяцам ареста без права внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Всего было задержано 14 подозреваемых в нападении. В ближайшее время будет рассмотрено избрание меры пресечения и оставшимся пяти задержанным. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что подозреваемые 27 августа около 19:10 вблизи города Люботина Харьковской области на автодороге заблокировали движение микроавтобуса, в котором находились 20 человек - члены организации "Патриоты За жизнь", и заставили его остановиться. После этого группа людей совершили нападение на пассажиров микроавтобуса и нанесли механические повреждения самому автомобилю - порезали шины, побили камнями стекла и обстреляли из травматического оружия. В результате происшествия в больницу доставили четверых пострадавших. После этого, утверждают в полиции, виновники скрылись на своем авто.

"Страна" рассказывала, что известно об участниках расстрела на трассе. Многие из них связаны с Нацкорпусом, хотя там опровергли свою причастность. Организацию "Патриоты За жизнь" в этом году презентовал нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

Многие политики уже осудили действия нападавших, так, Владимир Зеленский отметил, что такие поступки - возвращение в "лихие 90-е".