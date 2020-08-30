Вчера в Германии начался корона-майдан - десятки тысяч людей вышли против ужесточения карантина в стране.

Протесты оказались крайне разноцветными - их поддержали как ультраправые, так и ЛГБТ, и леваки. В толпе, которая ринулась к бывшему Рейхстагу были знамена кайзеровской Германии, "радуги", России, а также "ДНР".

Но главное - акции были пресечены достаточно жестко: полиция задержала сотни людей. Все это происходило на фоне озабоченности Берлина насилием против оппозиции в Минске.

Разбирались, что из себя представляет немецкое антикарантинное движение, и почему вокруг него объединяются представители самых разных политических течений. В том числе те, кто считает нынешнюю немецкую власть оккупационной и признает лишь Германию времен Второго рейха.

Именно они вчера внезапно пошли на штурм Рейхстага.

Почему начались протесты

В начале августа Германия заявила об угрозе второй волны коронавируса. А на днях начали ужесточать карантинные меры: ввели штраф 50 евро (1636 грн) за появление без маски в общественных местах.

Одновременно немцам продлили до конца года запрет на массовые мероприятия, который истекал в октябре.

Еще власти инициировали законопроект, по которому люди, поехавшие в страны из "красной зоны" заражения, не получат больничных выплат, если заболеют ковидом.

Также возвращенцам из опасных стран хотят с октября ужесточить обязательную самоизоляцию на 14 дней. С нее можно выйти только после негативного ПЦР-теста, сделанного не раньше, чем через пять дней после возвращения (сейчас можно таким образом прерывать изоляцию за 48 часов).

И еще одно ограничение для людей, которые едут в регионы с повышенным риском: для них планируют уже в сентябре отменить бесплатное тестирование.

То есть акцент ограничений пришелся именно на тех, кто часто ездит за рубеж. Именно массовые отпуска в Германии считаются основной причиной новой вспышки коронавируса.

После того, как немецкий канцлер Ангела Меркель озвучила эти планы, антикарантинные активисты начали собирать митинг в центре Берлина. Причем они смогли через суд выбить себе право собраться на массовое мероприятие - вопреки карантину и запрету властей.

Однако от "винтилова" их это не спасло. Полиция начала подавлять митинг за то, что на активистах не было масок и они не соблюдали дистанции в полтора метра.

Что происходило в центре Берлина

Итак, вчера в центре столицы Германии собрался майдан из десятков тысяч людей. Его назвали "Собрание за свободу".

Официальный организатор - общественная группа Querdenken 711 из Штуттгарта.

Она позиционирует себя как неполитическая организация за сохранение всех конституционных свобод, невзирая на пандемию.

К правительственным зданиям стянули три тысячи полицейских. Люди требовали отменить не только карантин, но и отправить в отставку власть.

"Правительство полностью нелегитимно, все незаконно. А коронавирус - это просто грипп в тяжелой форме. Пандемия используется, чтобы поработить людей", - приводит канал Euronews мнение одного из протестующих.

Активисты вышли с портретами немецких министров, которых облачили в тюремную робу и снабдили табличкой "Виновен". То есть митинг носил не столько антикарантинный характер, сколько был политической манифестацией.

Еще один плакат гласил: "Искусственная пандемия + диктатура Меркель = закончить немедленно".

Некоторые собравшиеся держали флаги России и США, апеллируя к Трампу и Путину, как "освободителям" от ковидной истерии. Это были немецкие консерваторы и ультраправые, которые зачастую поддерживают обоих политиков.

Кое-кто пришел даже с флагом "Донецкой народной республики".

Но куда больше было флагов ЛГБТ.

Символики было много. Особое внимание на себя обращали черно-бело-красные флаги кайзеровской Германии (так называемого "Второго Рейха", который существовал до 1918 года). Их принесли так называемые "рейхсбюргеры" - люди, не признающие ФРГ и считающие себя гражданами Германской империи (к ним мы вернемся позже).

На митинге у Колонны Победы выступил племянник убитого в США президента Джона Кеннеди - Роберт Френсис. Он заявил, что "Берлин сегодня на передовой борьбы против тоталитаризма".

Кеннеди говорил по-английски, а диктор переводил на немецкий. То есть у протестующих была звуковая техника и даже большой экран, на котором показывали всех выступающих.

Уже по видео заметно, что это была самая большая акция противников карантина за всю историю. В Германии их уже называют "ковид-диссидентами". Только по данным полиции, их собралось более 40 тысяч человек.

Причем, они сделали выводы из предыдущей акции, которую полиция разогнала 1 августа: не стали скапливаться в одном месте, а растянулись по улицам Берлина на несколько километров. От Бранденбургских вород до станции метро Тиргартен стояла звуковая аппаратура.

Практически везде за порядком следили волонтеры. Кроме улицы Унтер-ден-Линден, где начались беспорядки.

Там находится, кроме прочего, российской посольство, около которого собрались немецкие правые, поддерживающие Путина.

Акция, по заявлениям полиции, оказалась несанкционированной, и ее начали разгонять. В полицейских полетели камни и бутылки, двести человек были задержаны - включая организатора, повара-вегана Аттилу Хильдмана.

Немецкая полиция обращалась с людьми без церемоний - на одном из видео заметно, как "космонавт" отталкивает отца с сидящей на плечах дочерью.

Стычка у Рейхстага. Кто такое рейхсбюргеры

Еще одной точкой напряженности стало здание Рейхстага, в которое пытались ворваться протестующие.

Как выяснилось, атаку возглавило движение "рейхсбюргеры". Они пошли на приступ с флагами Германии империи (государство, существовавшее с 1871 по 1918 год).

Они пытались прорвать кордон полиции на входе в Рейхстаг - бывший имперский парламент - но их жестко оттеснили оттуда. Здесь задержали около сотни человек, поэтому общий счет пошел на триста арестованных во время вчерашних протестов.

Рейхсбюргеры переводится как "граждане рейха" или "граждане империи". Они не признают такого государства как Федеративная республика Германия, которое возникло после Второй мировой войны. А считают себя жителями существовавшей до поражения в Первой мировой войне Германской империи (которой правили прусские монархи из династии Гогенцоллеров).

По подсчетам немецких властей, их уже около 20 тысяч, причем часть официально владеет оружием. Небольшую, но видимо активную долю в этом сообществе составляют ультраправые - назывались цифры до полутора тысяч.

Возникло движение "рейхсбюргеров" еще в 80-е годы прошлого столетия. Они называют ФРГ территорией, которая оккупирована западными странами, а следовательно не имеет собственной государственности. Поэтому "бюргеры" отказываются платить Берлину налоги и печатают свои документы, на которых указано гражданство Второго рейха - то есть Германии времен кайзера.

Германия для них - это государство в границах 1937 года, то есть до аннексий и оккупаций, проведенных Гитлером. Но эти границы включают в себя западную часть Польши, а также Калининградскую область России (Восточную Пруссию). Также рейхсбюргеры - сторонники большей самостоятельности федеральных земель, называя их королевствами.

В последние годы их активность увеличилась.

Известно несколько их стычек с теми, кого они считают представителями государства - например, с монтерами, устанавливавшими электросчетчики, или с судебными исполнителями. А в земле Саксония-Анхальт (кстати, единственная, где не будет штрафов за появление без масок) "рейхсбюргер" устроил перестрелку с бойцами спецподразделения полиции, выселявшими его из жилья.

В Баварии сторонник Рейха в 2016 году убил полицейского, который пришел к нему для конфискации оружия. Забрать винтовку решили потому, что у "рейхсбюргера" были радикальные взгляды. В итоге после убийства он получил пожизненное. Это был самый громкий скандал с участием "рейхсбюргеров".

Также прокуратура ФРГ обвиняла их в планировании терактов. В их домах и офисах регулярно идут обыски. Но на данный момент эти обвинения не доказаны, и террористами "бюргеров Рейха" назвать нельзя.

То есть, можно с уверенностью говорить, что антикарантинные протесты становятся катализатором борьбы против немецких властей в целом. И видную роль в этом играют антисистемные группы от ультраправых до кайзеровских имперцев.

Не составляя большинства "корона-майдана", они играют в нем активную роль и по сути становятся "лицом" движения. В котором, конечно, куда больше течений - включая и ультралевые.

Все это создает гремучую смесь накануне второй волны коронавируса, которую обещают немецкие власти.

Кроме того, движение короно-диссидентов уже перекинулось на другие страны Европы. Вчера прошли их демонстрации в Лондоне и Париже.