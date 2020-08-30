Премьер-министр Украины сообщил, что правительство ожидает к 2022 году рост средней зарплаты по стране до 15 тысяч гривен.

Об этом он написал в Facebook.

Также глава Кабмина заметил, что в июне показатель средней зарплаты стал выше докризисного уровня.

"В июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тысяч гривен. Экономика начала восстанавливаться, а люди возвращаться на работу. Мы ожидаем, что уже в 2022 средние зарплаты по стране будут на уровне 15 000 гривен", - написал премьер.

Ранее "Страна" приводила данные, согласно которым средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 225 гривен (2%) - с 11 579 до 11 804 гривен.

Мы также объясняли, чем чревато недавнее повышение минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен.