За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 2 096 человек. Это почти на 400 случаев меньше, чем 29 августа, когда было выявлено рекордное число инфицирований - 2 481.

Свежую статистику на воскресенье, 30 августа, приводит система СНБО мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

Согласно данным системы, за сутки умерли 35 больных, выздоровели 596 человек.

Больше всего новых случаев в Харьковской (198), Львовской )188) и Одесской (173) областях.

Всего за время эпидемии в стране коронавирус подхватили 119 074 человека.

Ситуация с заболеваемостью Covid-19 ухудшается во многих странах. Поэтому правительство Украины запретило въезд в страну иностранцам с 29 августа по 28 сентября.

Также из-за роста числа заражений украинские школьники в новом учебном году пока не смогут вернуться к обычному режиму обучения.