Государственный департамент США спустя три дня после телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря Майка Помпео раскрыл его детали.

Подробности беседы, переданные пресс-секретарем Госдепа Морган Ортагус, появились на сайте Госдепа в субботу.

"26 августа Государственный секретарь Майкл Помпео разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Госсекретарь поздравил украинский народ с Днем независимости Украины 24 августа и подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать украинский народ, чтобы продвигать верховенство закона, способствовать экономическому росту, привлекать иностранные инвестиции и устранять повальную коррупцию, которая ограничивает потенциал Украины", - сказано на официальной странице Госдепа.

Также Помпео выразил обеспокоенность США "по поводу злонамеренных инвестиций КНР в Украину, включая попытки Пекина приобрести производителя двигателей "Мотор Сич". Кроме того, собеседники обсудили события в Беларуси, текущие усилия Украины по борьбе с COVID-19, "достижение дипломатического урегулирования агрессии России на востоке Украины и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в Крыму".

Как писала "Страна", из-за разговора с Помпео Зеленский почти на час опоздал на футбольный матч в Кривом Роге.

Также мы сообщали, что после звонка Помпео Зеленский встретился в своем родном городе с его заместителем Стивеном Биганом.