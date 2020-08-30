В Канаде протестующие снесли статую первого премьер-министра
В крупнейшем городе канадской провинции Квебек Монреале группа активистов сбросила с постамента памятник первому премьер-министру страны Джону Макдональду. Инцидент произошел в субботу на площади Канады в центре города.
Об этом передает телеканал CBS News.
Участники протеста, требовавшие лишить полицию права использовать спецсредства, днем 29 августа пришли к монументу. Небольшая группа протестующих поднялась на памятник, обвязала статую веревками и повалила ее.
Мэр Монреаля Валери Плант в своем Twitter выразила сожаление в связи со случившимся.
"Я глубоко сожалею об актах вандализма, имевших место сегодня днем в центре Монреаля, которые привели к разрушению статуи Джона А. Макдональда. Очевидно, что такие жесты нельзя ни принимать, ни терпеть", - написала она.
Ее поддержал премьер-министр Квебека Франсуа Лего, сказав: "Мы должны бороться с расизмом, но уничтожение части нашей истории - не решение".
Statue taken down today in so-called #Montreal #BlackLivesMatter #DefundPolice #manifencours #decolonize Kanada pic.twitter.com/0TYGayWUiK— Nore (@noreornot) August 29, 2020
Джон Александр Макдональд (1815-1891) стал первым премьер-министром федерального правительства Канады в 1867 году. Одновременно он занимал посты министра юстиции и генерального прокурора, министра внутренних дел и генерального суперинтенданта по делам индейцев, а также министра железных дорог и каналов.
Статуя Макдональд стала далеко не первой жертвой в ходе протестов участников движения "Черные жизни важны". Например, в июне в День освобождения от рабства в США снесли памятник автору гимна страны и одному из президентов.
А в Британии разрисовали монумент Черчиллю и утопили памятник филантропу-работорговцу.