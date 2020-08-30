В крупнейшем городе канадской провинции Квебек Монреале группа активистов сбросила с постамента памятник первому премьер-министру страны Джону Макдональду. Инцидент произошел в субботу на площади Канады в центре города.

Об этом передает телеканал CBS News.

Участники протеста, требовавшие лишить полицию права использовать спецсредства, днем 29 августа пришли к монументу. Небольшая группа протестующих поднялась на памятник, обвязала статую веревками и повалила ее.

Мэр Монреаля Валери Плант в своем Twitter выразила сожаление в связи со случившимся.

"Я глубоко сожалею об актах вандализма, имевших место сегодня днем в центре Монреаля, которые привели к разрушению статуи Джона А. Макдональда. Очевидно, что такие жесты нельзя ни принимать, ни терпеть", - написала она.

Ее поддержал премьер-министр Квебека Франсуа Лего, сказав: "Мы должны бороться с расизмом, но уничтожение части нашей истории - не решение".

Джон Александр Макдональд (1815-1891) стал первым премьер-министром фе­де­раль­но­го пра­ви­тель­ст­ва Канады в 1867 году. Од­но­вре­мен­но он за­ни­мал по­сты министра юс­ти­ции и гене­раль­но­го про­ку­ро­ра, министра внутренних дел и ге­не­раль­но­го су­пер­ин­тен­дан­та по делам ин­дей­цев, а также министра же­лез­ных до­рог и ка­на­лов.

Статуя Макдональд стала далеко не первой жертвой в ходе протестов участников движения "Черные жизни важны". Например, в июне в День освобождения от рабства в США снесли памятник автору гимна страны и одному из президентов.

А в Британии разрисовали монумент Черчиллю и утопили памятник филантропу-работорговцу.