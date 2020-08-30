В последний выходной лета, 30 августа, погода во всех регионах Украины будет по-летнему жаркой и сухой.

Карту погоды опубликовал Украинский гидрометцентр.

Практически во всех областях воздух днем прогреется до +30...+32. На западе и юго-западе - до +33. Исключение составит лишь Одесса, где будет чуть прохладнее: +28...+30.

Ночью столбики термометров опустятся уже до осенних прохладных отметок: +15...+17 на западе и +11...+13 на востоке. Теплее всего ночью будет на Закарпатье и в Херсоне - около +20. Осадков синоптики не прогнозируют.

В столице воскресенье будет жарким. Дневная температура составит +30...+32, ночные показатели будут +16...+18.

Как писала "Страна", начало недели кое-где выдалось дождливым. Так, в Киеве мощный ливень затопил улицы и переходы, остановил маршрутки.

Также мы рассказывали, что этим летом жара в Украине побила исторические рекорды.