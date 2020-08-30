Скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, известный своими националистическими взглядами, заявил, что в протестах в Беларуси нет никакого смысла. По словам Дроздова, протестующие должны валить памятники Ленину, но за месяц протестов пока что не сделали этого.

Об этом в он заявил в эфире своего видеоблога.

"Приговор всем нашим соседям-сябрам: национально-освободительная борьба не может происходить под памятником Ленину и на проспекте Ленина – до свиданья! Если вы при своих протестах, которые уже чуть ли не месяц происходят, не завалили того лысого старого сифилитика-болвана, то грош вам цена!", - выразил мнение Дроздов.

Он сокрушается, что белорусский народ не ставит вопрос о выходе из "русской орбиты и того отравленного Русского мира".

"Я понимаю, что нельзя ставить такие высокие запросы народу, который 28 лет был присыпан под тем колхозником, позволял себя затянуть в Союзное государство с РФ, позволял в своей стране быть российским войскам, позволял забрать белорусский язык и всучить им второй государственный русский, а, значит, уничтожить свой национальный язык – этот народ понемногу встаёт. Но, извините, он не может вставать под памятником Ленину. Надо же как-то ставить вопрос обрыва привязки ко всему советскому. Памятник Ленину в 2020 году может быть только в недостранах, только в примитивных советских недогосударствах... Потому, если они выходят на митинги и их не коробит присутствие вождя мировой революции, который убил всех инакомыслящих и на сто лет вперёд задал рейки красному террору – это называется подотритесь своим флагом и ходите дальше", - высказался Дроздов.

Высказывания Дроздова о Беларуси начинаются с 01:14:16. Видео: YouTube/DROZDOV

Ранее мы писали, что журналист Дроздов назвал 13 миллионов украинцев "коллаборантами" .

Также "Страна" рассказывала, что Дроздов признался в ненависти к Украине и ее народу.