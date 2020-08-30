Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Верховной Рада считает, что украинский парламент не поддержит инициативу главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука о приведении постановления о местных выборах в соответствие минским соглашениям

Это мнение он высказал в субботу вечером в эфире "Украина-24".

"Когда говорят нам привести в соответствие постановление. Компонент безопасности (на оккупированном Донбассе - Ред.)... абсолютно не в том состоянии, то, скорее всего, я думаю, парламент ответит отрицательно", - сказал Арахамия.

По словам главы фракции, в настоящее время провести выборы в "ЛДНР" невозможно. "Чтобы там провести выборы надо выполнить наше главное условие - привести границы в оригинальный вид, установить полный контроль над украинскими границами, демилитаризовать эту зону, обеспечить свободный доступ любой партии", - напомнил Арахамия.

Он подчеркнул, что даже если бы все необходимые условия для проведения выборов были соблюдены, то запустить избирательный процесс "на какой-то новой территории невозможно чисто по таймингу".

Арахамия также допустил, что до местных выборов Верховная Рада просто может не успеть рассмотреть данный вопрос и ответить на инициативу Кравчука.

Ранее мы писали, что Резников и Кравчук рассказали о выборах на неподконтрольном Донбассе.

Также "Страна" рассказывала, что в обращении председателя украинской делегации в ТКГ в Минске Леонида Кравчука к Раде относительно выборов на Донбассе обнаружилась лазейка, которая позволит народным депутатам оставить без изменений постановление о назначении местных выборов.