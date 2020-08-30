В Украине могут заставить водителей пересдавать экзамены на права. Изменения могут коснуться водителей, у которых есть категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E. То есть, водители автобусов и грузовых автомобилей будут должны сдать экзамены заново.

Проект приказа появился на сайте министерства инфраструктуры.

Если этот приказ будет принят, то все водители автобусов и грузовых автомобилей будут вынуждены каждые пять лет проходить обучение и сдавать экзамены, и в обязательном порядке – пересдать на права.

"Водители транспортных средств, которые до вступления в силу настоящего приказа получили водительское удостоверение категорий С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E, проходят периодические подготовительные курсы. Подтверждение профессиональной компетентности водителей осуществляется путем сдачи теста после прохождения подготовительных курсов в Учебном центре", - сказано в проекте документа.

Отмечается, что продолжительность подготовительных курсов, в зависимости от программы подготовки, составят от 35 до 280 часов.

В документе говорится, что необходимые знания, умения и навыки водители приобретают с помощью теоретических и практических занятий по очной, дистанционной, или в сочетании таких форм получения образования.

Мы рассказывали, что в Украине вступили в силу новые правила выдачи водительских удостоверений.

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