Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин считает, что если Верховная Рада не примет обращение Леонида Кравчука относительно выборов на Донбассе, то значит она не заинтересована в установлении мира на востоке Украины.

Об этом Фокин заявил в интервью "Стране".

Отвечая на вопрос ставила ли Россия в ультимативной форме требование поменять постановление, он сказал, что как такового ультиматума не было.

"Я не считаю это ультиматумом. В начале нашей встрече была такая "игра": чтобы мы ни говорили, ни предлагали, господин Грызлов отвечал: "Давайте начнем с четвертого пункта". Но Кравчук нашелся, предложив вариант обращения к Раде, это сыграло положительную роль. Я полагаю, что украинская делегация нашла выход из тупика", - сказал Фокин.

На вопрос о том, что будет, если парламент откажется изменять свое постановление о местных выборах в части, которая касается Донбасса, политик ответил: "Это будет означать, что Верховная Рада в какой-то своей голосующей части не очень заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Донбассе".

Напомним, речь идет о письме Кравчука, в котором он предложил парламенту рассмотреть юридическую сторону вопроса о выборах на Донбассе.

В тоже время лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада вряд ли будет исправлять свое постановление о местных выборах.

Также мы подробно разбиралась в том, как и зачем были отменены выборы на Донбассе.