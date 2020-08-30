Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин рассказал о возможном компромиссе, который может привести к миру в Украине.

Об этом сообщил в интервью "Стране".

По его словам, если Украина согласится с требованием России и непризнанных "республик" о всеобщей амнистии, то они в свою очередь откажутся от требования менять Конституцию для получения особого статуса.

"Когда я говорю о компромиссе, то не имею в виду игру на одни ворота. Именно в разговоре с российской стороной и представителями Донбасса мы должны добиться взаимных уступок. Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять Конституцию для спецстатуса", - заявил Фокин.

По его словам, в Конституцию вносить особый статус не следует.

"Российская сторона требует, чтобы особый статус Донбасса нашел отражение в Конституции. Полагаю, что запрос чрезмерный. Они не должны настаивать на этом. Конституция — не проходной двор, менять ее по каждому поводу нецелесообразно", - сказал Фокин.

При этом вопрос амнистии он считает он считает очень важным, также как и предоставление особого статуса Донбассу.

"И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса", - считает Фокин.

Напомним, ранее Фокин предложил дать особый статус всему Донбассу, а не только ОРДЛО.

Отметим, что недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, хочет завершить войну на Донбассе в этом году.