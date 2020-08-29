В Минске прошел еще один митинг оппозиции против Лукашенко. На марш вышли местные женщины, митинг продлился более пяти часов, в акции приняли участие несколько тысяч человек - преимущественно женщины.

Об этом пишет издание tut.by в своём Telegram-канале, а также передает "Интерфакс".

По оценке экспертов, в пиковые моменты количество участников марша достигало около 10 тысяч человек. Основными требованиями участниц марша были освобождение политзаключенных и проведение новых президентских выборов.

Акция в Минске началась в субботу около 15:30, женщины с бело-красно-белыми флагами, плакатами и цветами стали собираться у площади Победы на проспекте Независимости. Затем они двинулись в сторону Октябрьской площади, однако их оттеснил ОМОН и тогда протестующие пошли в противоположную сторону - двигались на площадь Якуба Коласа.

Затем протестующие прошли по проспекту Независимости, двинулись в сторону Комаровского рынка, перешли на площадь Бангалор и после этого разошлись.

Фото: tut.by

По время акции протестующих сопровождал ОМОН, стремясь разделить колонну, периодически перекрывая улицы. Поблизости постоянно присутствовали спецтранспорт и автозаки. Однако участницам шествия удавалось "обтекать" выставляемые кордоны, несколько раз они "прорывали" цепочки из силовиков в черном.

Так, по сообщению tut.by, на пересечении улиц Богдановича и Сурганова ОМОН попытался блокировать движение колонны протестующих, но женщины прорвались через блокировку.

Во время протестов женщины кричали в сторону силовиков: "Вам никто не даст", а также уже традиционное для беларусских протестов "Позор".

ОМОН задержал несколько человек, однако сегодня, по сообщения в telegram-каналах митингующим удавалось отбить своих единомышленников.

К митингу присоединилась и Мария Колесникова, оппозиционерка, которая осталась в стране. Она заявила, что оппозиция призывает главу МВД уйти в отставку. Колесникова также назвала манипуляцией слова Александра Лукашенко о новой конституции.

В Беларуси третью неделю продолжаются несанкционированные массовые протестные акции, начавшиеся в основной день голосования на выборах президента 9 августа. На них, по официальным данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом в 80,1% голосов.

При этом оппозиция итоги голосования не признала и считает, что победу одержала занявшая второе место Светлана Тихановская. Под давлением властей республики она была вынуждена уехать в Литву.