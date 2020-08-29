Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ по урегулировании на Донбассе Витольд Фокин заявил, что готов проводить переговоры с руководителями непризнанных "республик" - "ДНР" и "ЛНР", но только если это одобрит президент или Верховная Рада.

Об этом политик заявил в интервью "Стране".

На вопрос о том, готов ли он во время поездки на неподконтрольную часть Донбасса проводить переговоры с руководителями так называемых "ЛДНР", Фокин ответил: "Пока нет, но если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады, за мной дело не станет".

Напомним, ранее Фокин заявил, что готов вместе с главой делегации Леонидом Кравчуком отправиться на неподконтрольные территории, чтобы провести прямые переговоры. Также Фокин считает, что для достижения мира особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса.

"Страна" подробно писала о том, чем известен Витольд Фокин, который вошел в Минскую группу.