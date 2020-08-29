Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук и его первый заместитель Витольд Фокин готовы ехать на неподконтрольную часть Донбасса для прямых переговоров.

Об этом Фокин заявил в интервью "Стране".

"Председатель нашей делегации (Кравчук – Ред.) это предложение поддерживает, более того, при наличии конкретных гарантий безопасности, готов поехать со мной на Донбасс. С президентом я не встречался, его мнение мне неизвестно", - рассказал Витольд Фокин.

Он хочет своими глазами увидеть людей на неподконтрольном Донбассе, "узнать, чем они дышат, какой они видят вариант бесконфликтно разойтись в этой ситуации".

"Кравчук сказал, что большинство жителей Донбасса не хотят вернуться в Украину. Я не знаю, на какие данные он опирается — еще не обсуждал этого с ним. Но часто наши с ним слова перекручивают журналисты или в соцсетях", - говорит Фокин.

Напомним, 18 августа Фокин, который был еще советским партийным деятелем и политиком времен начала независимости, стал первым заместителем Кравчука в украинской делегации ТКГ по Донбассу.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, чем именно будет заниматься экс-премьер на переговорах.