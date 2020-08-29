Через день или через неделю. Родителям киевских школьников предложили выбрать формат обучения
Родители школьников из Киева, которые уже через два дня должны пойти на учебу, должны самостоятельно решить, по какому графику будут учиться их дети. Администрация школы рассылает в родительские чаты варианты того, как будут ходить в школу дети - все вместе, по половине класса через день или через неделю.
Скриншоты из родительских чатов прислали в редакцию "Страны" киевляне.
Киевлянам предлагают решить, как будут учиться дети в классе. На выбор предлагают три варианта:
- Дети будут учиться всем большим классом (до 40 человек) каждый день.
- Дети учатся по половине класса через день.
- Дети учатся по половине класса через неделю.
Мы писали, что в МОЗ Украины объявили, в каких городах и районах дети не пойдут в школу с 1 сентября.
Также "Страна" рассказывала, что ученики начальных классов киевских школ не будут питаться в столовых из-за эпидемии коронавируса. С начала нового учебного года им будут приносить еду в классы в бумажных пакетах.