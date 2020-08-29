Родители школьников из Киева, которые уже через два дня должны пойти на учебу, должны самостоятельно решить, по какому графику будут учиться их дети. Администрация школы рассылает в родительские чаты варианты того, как будут ходить в школу дети - все вместе, по половине класса через день или через неделю.

Скриншоты из родительских чатов прислали в редакцию "Страны" киевляне.

Киевлянам предлагают решить, как будут учиться дети в классе. На выбор предлагают три варианта:

Дети будут учиться всем большим классом (до 40 человек) каждый день. Дети учатся по половине класса через день. Дети учатся по половине класса через неделю.

Мы писали, что в МОЗ Украины объявили, в каких городах и районах дети не пойдут в школу с 1 сентября.

Также "Страна" рассказывала, что ученики начальных классов киевских школ не будут питаться в столовых из-за эпидемии коронавируса. С начала нового учебного года им будут приносить еду в классы в бумажных пакетах.