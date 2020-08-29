Первый заместитель Леонида Кравчука в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что особый статус необходимо дать всей территории Донбасса, а не только неподконтрольной Украине.

Об этом он заявил в интервью "Стране", опубликованном в субботу, 29 августа.

"Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше, всего Донбасса", - заявил Фокин.

Напомним, в середине июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет рассматривать вариант изменения Конституции страны для закрепления правового статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Отметим, что обязательство внести особый статус Донбасса в Конституцию Украина взяла на себя, подписав Минские соглашения.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ заявил, что Украина предложит создать на Донбассе свободную экономическую зону.