В Киевском районном суде Харькова в субботу, 29 августа,проходили слушания по делу об избрании меры пресечения подозреваемым в нападении на автобус под Харьковом. Суд за день избрал меры пресечения 6 из 14 подозреваемых. Всех отправили под арест на 2 месяца без права внесения залога.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает 112 канал.

"Избрали меру пресечения 6 подозреваемым - содержание под стражей в течение 60 суток без права залога, все они из Днепра. Еще продолжается судебное заседание по избранию меры пресечения другим подозреваемым", - отметил Чубенко.

Напомним, вечером 27 августа на трассе под Харьковом члены "Нацкорпуса" расстреляли автобус с людьми из организации "Патриоты за жизнь", возглавляемой нардепом Ильей Кивой.

По горячим следам банду нападавших задержала полиция. "Страна" рассказывала, что известно об участниках расстрела на трассе.

Многие политики уже осудили действия нападавших, так, Зеленский отметил, что такие поступки - возвращение в "лихие 90-е".

Когда стало известно, что дело будет рассматривать Киевский суд Харькова, в "Национальном корпусе" начали собирать группу поддержки.